Também prestigiaram o evento esportivo os deputados Alan Rick (federal) e José Bestene (estadual), o vereador Francisco Piaba, o presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPETEC), Francineudo Costa, além de lideranças da comunidade como o presidente da escolinha de futebol do bairro Cidade do Povo, conhecido popularmente como Neném.

De acordo com a delegada Márdhia EL-Shawwa, o Programa Acre pela Vida foi convidado para prestigiar o torneio como forma de reconhecimento pelo trabalho que vem sendo realizado na comunidade, cujo objetivo é de dar mais dignidade e reduzir os índices de violência.

“O campeonato ‘Copa da Cidade do Povo’ está sendo realizado pela comunidade local e o Programa Acre pela Vida foi convidado para a abertura do torneio como reconhecimento pelo excelente trabalho feito com a comunidade na defesa social, o que fez com que a Segurança Pública alcançasse a expressiva redução de mortes violentas intencionais naquele local”, declarou a delegada.

O deputado Alan Rick parabenizou a comunidade do bairro Cidade do Povo pela organização dos moradores, que também buscaram reunir pessoas do bairro Taquari e o bairro Santa Inês. “Primeiramente gostaria de parabenizar a comunidade por estar realizando essa Copa que reúne os moradores da cidade do Povo, mas também de bairros próximos e isso demonstra a organização e o sentimento de realizar algo bom para a comunidade”, destaca o deputado.

Além disso o deputado federal é um grande apoiador do Programa Acre Pela Vida, onde ajuda por meio de emendas na compra de equipamentos que auxiliam o esporte, como bolas, uniformes, chuteiras, “justamente para que os times possam se organizar e ter seu equipamento profissional de futebol”, finaliza o deputado.

O Deputado estadual José Bestene também prestigiou o torneio e realça a relevância da interação entre os bairros no desenvolvimento social. “É fundamental que haja essa interação entre os bairros. Na qualidade de agente político, estamos aqui para prestigiar e ajudar”.

Outro ponto importante é que o deputado tem priorizado o esporte, por meio de suas emendas parlamentares. “Na verdade, tenho colocado 70% das minhas emendas para a área de esporte, uma forma de ajudar esses jovens a saírem do mundo da violência, e futuramente ser um doutor, um advogado e quem sabe um representante da área de esporte nas grandes capitais e nos grandes estados”, reitera o deputado.

Outro integrante presente na 1ª Copa foi o vereador Francisco Piaba, que destaca a importância do incentivo do esporte na vida dos jovens residentes do bairro Cidade do Povo, considerado também como um instrumento de mudança na comunidade. “Esse é um evento muito importante para a comunidade, logo que os jovens gostam muito de futebol, e é por meio do incentivo do esporte que sairão muitos exemplos do nosso estado do Acre, assim como o goleiro Weverton”, afirmou o vereador.

O presidente da escolinha da Cidade do Povo, conhecido por Neném, agradeceu pela parceria do Programa Acre Pela Vida. “Queria agradecer a parceria e dizer que nós estamos muito gratos e também que esse é um fato inédito aqui no nosso bairro. A primeira competição que atrai muitas autoridades, e muitos moradores. Gostaria de dizer também que o nosso sentimento é de gratidão a Deus, por ter enviado as pessoas certas para esse momento de confraternização e de conhecimento”, finalizou Neném.

O campeonato acontece todos os finais de semana, até o último sábado de fevereiro, que conta com 12 equipes e prêmios para o 1º lugar com 2 mil reais, e para o 2º lugar no valor de 1 mil reais.