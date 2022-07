Sesacre registra mais 500 novos casos conhecido de Covid-19 e seis internações causada pela doença no estado

Na noite deste sábado (16) aconteceu mais uma fase eliminatória do concurso da Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2022. A fase eliminatória do concurso foi divulgada na festa ‘Peão de Boiadeiro’, que aconteceu no espaço Gran Reserva em Rio Branco.

Milhares de pessoas prestigiaram o evento que teve a cantora Nayara Vilela e Gil Cantor entre as atrações. A atual Rainha do Rodeio da ExpoAcre, Amanda Diniz, compartilhou com o perfil do ContilNet no Instagram, vários momentos do evento. Vale a pena conferir!

Uma mesa de jurados foi montada pela organização que teve a missão de escolher entre as 16 semifinalistas as 10 finalistas para a próxima etapa, que acontece no dia 23 de julho em frente ao Palácio Rio Branco. Na final do evento será anunciado a Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2022.

Os jurados criteriosamente avaliaram e decidiram o top 10. Veja as candidatas à final do concurso Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2022:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários