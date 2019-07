Como prometido, a gestão da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) está realizando diversas mudanças na direção de unidades de saúde em Rio Branco e no interior.

Na capital, os médicos Welber de Lima e Fabíola Helena de Souza devem mesmo deixar os cargos de diretor geral e diretora de assistência, respectivamente, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o Huerb. Apesar de não ter sido anunciado de forma oficial, fontes do ac24horas, revelam que a secretária estadual de saúde, Mônica Feres, já esteve na unidade de saúde para comunicar aos dois de sua decisão. Quem deve realmente assumir a direção geral é o enfermeiro Areski Peniche, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren) A demissão de Welber e Fabíola deve ser publicada nos próximos dias.

Além do Huerb, outras unidades de saúde estão tendo mudanças. Na Unidade Mista de Saúde de Acrelândia, foi exonerada do cargo de gerente de assistência à saúde, Ana Flávia Camurça Furtado e quem assume é Adriana de Almeida Farias Menocin.

Já em Sena Madureira, Neuber Mageste Fouly de Moura foi exonerado do cargo de Gerente de Assistência à Saúde do Hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira, terceiro maior município do estado. A Sesacre ainda não anunciou substituto.

Em Xapuri, o gerente de assistência do Hospital Epaminondas Jácome, Erasmo dos Santos Vidal também foi exonerado e também o governo não anunciou quem assume o cargo.

Já em Manoel Urbano, foram demitidos Abraão Lima Veloso do cargo de Gerente Administrativo da Unidade Mista de Saúde e Mirian Martins Dos Santos do cargo de Gerente de Assistência à Saúde da Unidade Mista. Quem assume a assistência é Daiana da Silva Mendonça.

Há ainda uma outra mudança em um setor extremamente importante para a saúde pública. O Complexo Regulador que funciona como uma articulação com as internações de urgência e emergência, consultas e serviços especializados tem nova gerência. Foi exonerada da função de gerente geral Cleilda Braga Dias e assume o posto Júlio Cesar Paiva de Moura.

