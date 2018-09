O governo do Estado do Acre vive realmente em um mundo de fantasias, pois se não tem medicamentos, profissionais e até mesmo infraestrutura para atender as demandas sociais na Saúde Pública, vai ter cafezinho à vontade. Nesta quinta-feira (13) a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) publicou a compra de até 10.596 kg de pó de café, o suficiente para preparar até 2.119.200 cafezinhos até o último dia do ano, quando termina o mandato do atual governo.

O fato chamou a atenção do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) pelo fato do cafezinho não estar disponível para toda a comunidade e nem para os doentes na maior parte das enfermarias e hospitais do Estado.

“São muitos litros de cafezinho para pouca gente bebendo. E isso a população e o os órgãos de fiscalização precisam estar atentos”, comentou o deputado.

Ata abre a porteira

Conforme consta na Ata de Registro de Preços Nº 298/2018 (SRP Nº 128/2018; PAD Nº 0004135-4/2018; ADA Nº 19-18-0000771), o governo do Estado fez realizar a licitação no sentido de adquirir “gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades de saúde de Rio Branco, no âmbito Sesacre”.

Ocorre que cerca de 69% do total possível de ser gasto é representado por 42.384 pacotes de 250g de café. Assim, considerando que cada quilo de café permite a obtenção de 10 litros da bebida.

Como restam 109 dias para o fim do ano, é possível servir um total de 2.119.200 cafezinhos de 50 ml. Ou, ainda, servir diariamente 19.442 cafezinhos, inclusive nos sábados, domingos e feriados até o final do ano,

Sesacre contrata só a metade por enquanto

Ocorre que apesar dos números representarem apenas o máximo a ser adquirido até o fim do ano, a Sesacre não contratou imediatamente a quantidade integral, gastando somente a metade do licitado. Mas isso não impede que até o fim dos prazos da Ata as quantidades licitadas não sejam ainda contratadas.

Conforme consta no Contrato Nº 753/2018, a Sesacre contratou para a entrega imediata 20.090 pacotes de 250 de café, totalizando 5.022,5kg do produto. Seguindo a mesma linha de raciocínio de 200 cafezinhos por cada quilo e havendo 109 dias para o fim do governo, a Sesacre vai poder servir 1.004.500 cafezinhos de 50ml até o dia 31 de dezembro, o que totaliza 9.215 cafezinhos a cada dia.

Contudo, como o ressaltado, esta é a quantidade de contratação imediata e à qual o Estado está obrigado a adquirir e pagar, mas ainda é possível fazer um novo contrato para adquirir as outras 5t restantes.

200 xícaras por cada kg

Para poder realizar as análises, a equipe do Folha do Acre pesquisou junto a sites especializados os rendimentos médios para um café de boa qualidade. Os dados encontrados foram os seguintes:

“Um quilo de café moído produz 200 xícaras de café coado, considerando 05 gramas por xícara (1.000 gramas : 05 gramas = 200 xícaras). Portanto 1 kg de café moído produz 10,0 litros de café coado (50 ml x 200 xícaras = 10,0 litros).

As informações foram obtidas a partir de uma postagem de Jorge Liniti Kasai (www.kassaicafe.com.br) e disponível no site <http://revistacafeicultura.com.br/?mat=16516>.

Como são necessários quatro pacotes de 250g para cada quilo, a quantidade de pacotes foi dividida por quatro para se obter as quantidades em quilo. A quantidade de dias para o final do ano foi contada a partir da data da publicação da licitação.

