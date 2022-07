Sesc leva atividades para a Expoacre 2022

Sesc estará no estande da Fecomércio-AC

O Sesc no Acre estará, durante todas as noites da Expoacre 2022, no estande do Sistema Fecomercio-Sesc-Senac/AC com apresentações culturais, espaços para as crianças, jogos recreativos e, ainda, testes rápidos e vacinação contra Covid-19, influenza e sarampo.

O objetivo principal é mostrar os serviços do Sesc, como qualidade de vida e bem-estar. Para a diretora de Programa Sociais do Sesc no Acre, Thaís Roma, é por meio de uma ampla gama de atividades que o Sesc proporciona ao público oportunidades para o desenvolvimento pleno de seu potencial. “A base de todos os projetos e serviços oferecidos nas áreas de saúde, lazer, cultura, educação, esporte e turismo no fundo é o bem estar do nosso público”, disse a diretora.

Atividades Culturais

No espaço cultural, serão realizadas apresentações musicais, performances em tecido, espetáculos teatrais, espaço de leituras, desenho e pintura livre, exposições e espaço infantil com contação de histórias, além de atividades recreativas, como jogos de tabuleiros e ping pong

Espaço Sesc Saúde

O Sesc estará oferecendo Vacinas Covid, influenza e Sarampo, agendamento de mamografia e PCCU para o Hospital do Amor, exames oftalmológicos, testes rápidos: hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, triglicerídeos, colesterol total e frações e orientações odontológicas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários