Sessão ordinária da Câmara de Xapuri é cancelada por ausência de vereadores

Recém-batizada de Antônio Carlos Miranda, em homenagem a um tradicional morador das margens da rodovia AC-380, a até então Estrada da Variante tem os trabalhos iniciais da obra de pavimentação asfáltica que teve ordem de serviços dada no último mês de outubro em pleno andamento, de acordo com a assessoria do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

Apesar das chuvas intensas que têm caído na região, o Consórcio Laranjeira tem avançado com a obra, segundo o Deracre. Quinze trabalhadores têm atuado na implantação e construção do canteiro de obras e cerca de 40 trabalhadores têm trabalhado na realização de serviços de limpeza da via, terraplanagem e, em breve, com a implantação da drenagem na estrada.

Inicialmente, estão sendo realizadas ações de limpeza mecanizada com retirada de atoleiros, remoção de resíduos nas margens e limpeza de drenos. Os trabalhos contam com a utilização de dois tratores de esteira que atuam de forma direta em oito quilômetros de extensão da via. Em 1,2 quilômetro, os trabalhadores se dedicam ao serviço de terraplanagem no intuito de garantir a conservação da via.

Tem sido feita, ainda, a regularização de subleito, execução de valetões e execução em 800 metros de sub-base. Para realização desses serviços há utilização de duas motoniveladoras, três rolos compactadores, duas escavadeiras hidráulicas, uma pá carregadeira, três tratores agrícolas com grade, seis caminhões basculantes e três caminhões irrigadores.

O trabalho visa garantir melhor escoamento das águas da chuva, além de propiciar melhorias na trafegabilidade da estrada e mobilidade para produtores rurais. Foram encaminhados os insumos necessários para realização dos serviços (pedra, areia e cimento) para em breve a implantação de bueiros.

“Essa obra gera emprego e renda no município de Xapuri, pessoas estão sendo contratadas para trabalhar na obra, além de fortalecer a economia local por meio de serviços de restaurantes, hospedagem e contratação de mais serviços”, diz o engenheiro responsável, Willyams Moraes.

Segundo Moraes, a pavimentação da estrada deve beneficiar mais de 20 famílias que vivem no Polo Agroflorestal Xapuri I e garantir mais mobilidade na região.

“A comunidade do Polo é uma das mais beneficiadas com essa obra pois vivem nessa região cerca de 15 a 20 famílias que precisam escoar a produção até o mercado municipal”.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os trabalhos têm seguido o cronograma proposto e os trabalhadores têm contribuído para que a obra prossiga em ritmo acelerado.

“Há 30 anos, os moradores de Xapuri aguardam por melhorias dessa rodovia e graças a emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e comprometimento do governador Gladson Cameli temos seguido com o andamento da obra”, afirmou Antunes.

A AC-380 garante acesso e escoamento da produção local, além de ligar a cidade à BR-317. Em 2021, o governador Gladson Cameli destinou um pacote de R$ 140 milhões de reais em investimentos para a regional do Alto Acre, dos quais R$ 25 milhões são para a obra da Variante, destinados pelo gabinete do senador Márcio Bittar para asfaltamento dos 17,5 quilômetros da via.

Quem foi Antônio Carlos Miranda

Natural de Piumhi, Minas Gerais, o pecuarista Toninho Miranda é pai do ex-prefeito de Xapuri, Marcinho Miranda, que administrou o município entre os anos de 2013 e 2016. Ele chegou ao município em janeiro de 1988, depois de ter vivido em Rondônia.

Toninho Miranda era um dos moradores mais conhecidos da estrada que hoje leva o seu nome e um dos maiores entusiastas da sua pavimentação.

No ano passado, após vender sua fazenda em Xapuri, o pecuarista se mudou para o município de Juruena, em Mato Grosso, onde descobriu um câncer logo em seguida. Ele vinha se tratando da doença quando faleceu, no dia 6 de junho deste ano.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.

