A Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde está realizando uma programação diferenciada em virtude do Setembro Amarelo na prevenção do suicídio. Os pessoais do CAPS em parceria com as escolas e bombeiros estão dando palestras e oficinas a fim de alertar jovens e familiares sobre a depressão e o suicídio.

Nesta quinta 19, foi realizado pela manhã oficinas e palestra na escola Belo Porvir falando do problema e apontando soluções. Na ocasião foi apresentado um teatro com técnicos do CAPS e Bombeiros Mirins que visa mostrar possíveis sintomas e a forma correta do acolhimento pelos familiares e amigos a pessoas que apresentam quadros depressivos que possam levá-lo a cometer o suicídio.

