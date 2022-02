Sexto lote de vacina pediátrica chega ao Acre com 11,3 mil doses da Pfizer

Por Carina Menezes-Agência de Noticias do Acre

“Nasceu de novo”. A frase define o que ocorreu com Heliab Barroso Gomes, de 6 anos. A vida do pequeno mudou completamente no último dia 26 de agosto, quando sofreu um grave acidente, ao cair em um tacho de leite fervendo na zona rural de Capixaba, interior do Acre, e sobreviveu após ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio Branco.

Nesta quinta-feira, 17, quase seis meses depois do ocorrido, movida pelo sentimento de gratidão e pela alegria de celebrar a vida do filho, Gersilene dos Santos fez questão de promover um encontro para agradecer o profissional que os socorreu, o técnico de enfermagem Sanilton da Silva.

“A presença dele foi bem importante, porque cuidou logo da transferência para Rio Branco e acalmou muito o Heliab. Quando meu filho começou se desesperar [ainda no hospital de Senador Guiomard], o Sanilton conversou para acalmá-lo. Então, quero agradecer pela vida dele, por tudo o que fez, pelas visitas e por estar aqui agora”, afirma Gersilene.

Para Sanilton, o 26 de agosto vai ficar marcado na memória. Emocionado, relembra como a sua história cruzou com a do menino. “Naquele dia, havíamos sido direcionados para uma outra ocorrência, próxima ao município de Senador Guiomard, e era um trote. Por conta disso, acabamos sendo redirecionados para atender uma criança que estava com oitenta por cento do corpo queimado e se encontrava no hospital de Senador Guiomard. Quando cheguei ao local, ele estava, literalmente, pulando, agonizando de tanta dor, e já haviam feito várias medicações para ele, mas não estavam resolvendo o problema. Então, de imediato o coloquei na viatura e o trouxemos para o Pronto-Socorro de Rio Branco”, relata.

O técnico conta que após o atendimento ficou ansioso, sempre buscando notícias sobre a saúde de Heliab. “Ele tem a mesma idade do meu filho, então, foi uma ocorrência que me emocionou muito. Fiquei acompanhando, querendo saber como estava e acompanhei totalmente a sua recuperação”, revela.

Agora, vendo o pequeno completamente recuperado, o socorrista se diz realizado e assinala a importância do trabalho e dedicação de toda a equipe do Samu. “Para mim, foi muito gratificante ter atendido essa ocorrência e ter conseguido fazer algo por essa criança. Eu costumo dizer que o paciente nunca é apenas um paciente, ele sempre é o amor da vida de alguém. E o que está acontecendo agora é o reconhecimento do nosso trabalho”, observa.

Acidente

O menino Heliab caiu no tacho de leite após se desequilibrar. O leite era preparado na lenha para fazer iogurte natural, de onde a família, que morava em um barraco improvisado montado na parte de trás de uma igreja, tirava parte do sustento.

Com queimaduras graves em todo o corpo, após ter sido atendido no hospital de Senador Guiomard e depois transferido pelo Samu para o Pronto-Socorro de Rio Branco, a seguir Heliab foi para a unidade de tratamento intensivo (UTI). Após deixar a UTI, passou alguns dias na enfermaria do Hospital da Criança, onde recebeu alta.

Vaquinha

Após a divulgação da situação da família, pessoas de diversas partes do estado começaram a ajudar com doações de dinheiro, sacolões e outros tipos de assistência. Um parente ofereceu, enquanto Heliab estava internado, a casa para a família ficar em Rio Branco.

Também uma vaquinha organizada pelo site Razões para Acreditar e o grupo Amigos Solidários ajudou a custear a recuperação do menino e a comprar uma casa em Rio Branco, toda mobiliada, que foi entregue durante o encontro. O momento foi de grande emoção para toda a família, que agora conta com um lar estruturado e confortável para recomeçar sua vida.