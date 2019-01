A Secretaria da Gestão Administrativa (SGA) publicou na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta terça-feira, 22, quatro editais do concurso público para cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Estão disponíveis as respostas aos recursos e a relação final dos candidatos que declararam algum tipo de deficiência, relação daqueles que solicitaram atendimento especial, lista das inscrições deferidas e as convocações para as provas objetiva, discursiva e de títulos do referido certame.

Para conferir as relações os candidatos devem acessar a página da banca organizadora do concurso, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), pelo endereço eletrônico www.ibade.org.br, informando CPF e data de nascimento.

As provas

As provas objetiva e discursiva serão realizadas no próximo dia 27 de janeiro, no turno matutino, com duração de cinco horas. Os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h30, observando o horário local.

A entrega dos títulos também será realizada no dia 20 de janeiro, porém no turno vespertino. Os portões serão abertos às 14h30 e fechados às 18h30, horário do Acre.

O candidato deverá anexar à frente dos documentos o formulário de títulos (disponível no site www.ibade.org.br), informar, para cada documento, o número de ordem e o item a que o título se refere no quadro de pontuação (A, B e C) e descrever todos os documentos que estão sendo entregues.

