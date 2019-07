SECOM – Raylanderson Frota

Na noite de terça-feira (2), a Praça Hugo Poli foi tomada por louvor, adoração e bênçãos, ao comando do Pastor e cantor Samuel Mariano os fiéis das igrejas evangélicas dos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia e Xapuri compareceram ao show gospel que faz parte da programação de aniversario dos 109 anos de Brasileia.

A programação do terceiro dia de festividades dos 109 anos de Brasileia foi voltada para o público evangélico e a festa contou com apresentações culturais, culto, louvor e show com o Pastor Samuel Mariano.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu a presença do público e falou da importância do momento de oração para o município. “Que alegria poder ver nossa praça lotada, agradecendo a Deus, pela vida, saúde, direção, pedindo sabedoria, pra que a gente possa fazer a gestão do município olhando para todos e com todos. Quero agradecer aqui a Associação de pastores pela unidade, o povo de Deus se uniu para que a gente pudesse tá aqui, louvando e agradecendo, esse que é um evento com a participação do cantor Samuel Mariano”, destacou Fernanda Hassem.

O evento iniciou com a realização do culto ministrado pelo Pastor Zinho, que destacou a importante parceria entre a Prefeitura de Brasileia e Associação de Pastores e Ministros de Epitaciolândia e Brasileia para a realização do evento.

Pela primeira vez no município o Pastor Samuel Mariano falou da satisfação em realiza o show é um momento tão importante para a cidade. “Eu to feliz eu espero que Deus hoje nos de um culto poderoso, eu espero que ceu apresente a nós a melhor forma de trazer um palavra de Deus para o povo0 daqui, pq que na verdade quando a prefeitura municipal, o poder publico abre espaço para a igreja, a igreja precisa agarrar isso com a s duas mãos, pq nós não tínhamos esse espaço, não tínhamos esse direito, era visto como povinho, gente pequena, só que hoje as gente ta tendo nosso espaço, nós temos hoje representantes que professam o nome de cristo, nós temos hoje uma grande massa evangélica no brasil inteiro”, finalizou Samuel Mariano.



