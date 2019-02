O símbolo da facção criminosa Bonde dos 13 ( B13) foi pichado em uma casa abandonada e em um muro de uma outra residência. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira (12) por moradores do bairro Cascata.

As pessoas que moram na rua onde o símbolo foi pintado estão com medo e não querem falar do assunto. Já na delegacia de polícia da cidade nenhum boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado.

Localizada na fronteira com o Peru e a Bolívia, países que são grandes produtores de drogas, Assis Brasil é um município disputado entre as principais facções criminosas do Acre. Isso porque a cidade é uma das principais rotas de entrada de drogas e armas que chegam ao Brasil.

O município já foi palco de confrontos vilentos entre o B13 e o CV (Comando Vermelho). O último deixou quatro jovens mortos e vários feridos em uma chacina no Bairro Bela Vista.

