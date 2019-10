COMISSÃO ELEITORAL – EDITAl – ELEIÇÃO SINJAC

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre – SINJAC, no uso de suas atribuições, conforme Assembleia Geral Ordinária realizada dia 01 de agosto de 2019, na Câmara Municipal e disponível em www.sinjac.com.br, RETIFICAR O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES PÚBLICADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2019, excluindo-se o termo “comissão de ética”, passando a contar com a seguinte redação:

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre – SINJAC, no uso de suas atribuições, conforme Assembleia Geral Ordinária realizada dia 01 de agosto de 2019, na Câmara Municipal e disponível em www.sinjac.com.br, convoca os senhores sindicalizados para as eleições dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, em conformidade com o Capítulo VIII, artigos 91 a 136 do Estatuto do SINJAC, e de acordo com as seguintes instruções: 1 – Realização das Eleições : 03/12/2019 (a urna percorrerá as emissoras de televisão e jornais impressos) a 04/12/2019 (a urna estará disponível na sede da Câmara Municipal de Rio Branco, 53 – bairro 6 de agosto – Rio Branco – Acre 1.1 – A votação terá início às 8 horas do dia 03 de dezembro de 2019 e será encerrada às 17 horas do dia 04 de dezembro de 2019; 1.2 – A votação será por meio direto e escrutínio secreto. 2 – Prazo para Registro de Chapas : a partir de 16 de outubro de 2019 até o dia 31 de outubro de 2019. 2.1 – Para inscrição da chapa de Diretoria, os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição que estará disponível no endereço eletrônico www.sinjac.com.br , a partir de 17 de outubro de 2019. Esta ficha deverá ser entregue à secretária da Comissão Eleitoral, Jannice Dantas, na Câmara de Rio Branco, conforme artigo 93 do Estatuto, disponível no endereço eletrônico do SINJAC, www.sinjac.com.br 3 – Prazo de impugnação de chapa : 01 a 08 de novembro de 2019, no horário comercial. O pedido de impugnação deverá ser entregue para a secretária da comissão na Câmara de Rio Branco. 4 – Todos os procedimentos relativos ao processo eleitoral estão previstos no Estatuto SINJAC, disponível no endereço eletrônico www.sinjac.com.br.

Rio Branco, 30 de outubro de 2019.

Comissão Eleitoral

