Os oito sindicados que representam os servidores da Saúde do Acre informaram em nota nesta segunda-feira (23) que entraram com o pedido de anulação da liminar na Justiça do Acre que suspendeu a greve da categoria no dia 11 deste mês.

Ainda na nota, os sindicatos veem com preocupação a manutenção do coronel Jorge Rezende no cargo de secretário adjunto de Saúde do Acre. Apelidado de Coronel da Saúde, Rezende chamou um grupo de servidores de vagabundos durante uma discussão com eles na ocupação do prédio da Sesacre no primeiro dia da paralisação, no dia 10 de setembro.

O sindicatos dizem ainda que acreditam que “com compromisso, empenho e alguns ajustes este governo terá plenas condições de consolidar as demandas justas e legais que pleiteamos, a fim de termos condições seguras, para atendermos a população, com a devida postura que se espera de um governo, respeitar, ouvir, apoiar e valorizar seus trabalhadores”.

Eles destacam a etapa alimentação e a regulamentação do Pró-Saúde e do plano de carreira dos servidores.

