Evento ocorre na quinta-feira e tem como pauta principal a situação dos

servidores do Pró-saúde

Em comunicado, Adailton Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores

em Saúde do Acre, SINTESAC, convoca servidores da categoria para uma

assembleia geral na próxima quinta-feira, dia 14. O encontro será

realizado no auditório do Conselho regional de enfermagem, Coren/AC, a

partir das 17h.

A pauta principal da assembleia está relacionada a efetivação dos

servidores do Pró-saúde, ameaçados de demissão a partir do mês de março.

Os sindicatos da categoria querem que a empresa se transforme em

autarquia. Assim, cada trabalhador que passou em concurso público seria

efetivado em sua função.

Até o momento, a equipe administrativa do governo Gladson Cameli não

chamou os sindicatos para tratar sobre o assunto. Essa efetivação foi

uma das bandeiras de campanha do atual gestor do estado.

Depois dessa assembleia é que será deliberada as ações para chamar a

atenção do governo. O principal objetivo é evitar as demissões e um caos

na saúde pública do Acre.

ASCOM/SINTESAC

Comentários