A deputada estadual Eliane Sinhasique (MDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta terça-feira (18), para lamentar que o Hospital de Brasileia, inaugurado recentemente, já esteja com a estrutura prejudicada.

No dia 14, o atendimento ao público foi prejudicado por conta de inúmeras goteiras e infiltrações. “Recebi os vídeos da primeira chuva que aconteceu em Brasiléia, 16 dias depois da inauguração, choveu mais dentro do Hospital do que fora. O Governo do PT gasta muito e gasta mal”, criticou Sinhasique.

Segundo a parlamentar, o Hospital opera sem Alvará de Funcionamento, Alvará do Corpo de Bombeiros e habite-se. Também não está no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. “Para o Ministério da Saúde, o Hospital de Brasileia nem existe”, declarou.

Por conta disso, a medicação que chega no Hospital Wildy Viana vem do Hospital Raimundo Chaar, que é o Hospital cadastrado no Ministério da Saúde. “O Hospital foi entregue sem estar concluído”.

Eliane diz que as obras públicas do Governo petista são mal feitas, mal acabadas e eleitoreiras e cita o Frigorífico de Cruzeiro do Sul, que está atrasado há 5 anos, a Unidade de Pronto Atendimento de Cruzeiro do Sul (UPA-CZS), que se arrasta há cinco anos, e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO-AC), entregue pela metade.

