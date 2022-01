Sinjac recebe Moção de Aplauso em reconhecimento ao trabalho dos jornalistas acreanos

O vereador Samir Bestene (Progressistas) entregou na tarde da última quinta-feira, 14, em seu gabinete, uma Moção de Aplauso ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac), em reconhecimento ao trabalho dos profissionais da área de Comunicação que atuam em Rio Branco e em todo o Estado. A homenagem é alusiva ao Dia do Jornalismo, comemorado todos os anos no dia 7 de abril.

“Demoramos a entregar a moção, mas ressalto e fortaleço mais uma vez, a importância destes profissionais, que com credibilidade e responsabilidade, informam à população sobre o que acontece todos os dias, prestando um serviço essencial a comunidade. Os jornalistas devem ser reconhecidos pela função que exercem. Fico honrado em fazer essa homenagem”, ressaltou Bestene.

Luiz Cordeiro, atual presidente do Sinjac, comentou sobre a importância desse reconhecimento.

” Isso é algo importante para o sindicato, até porque, receber uma moção no início do nosso mandato representa a credibilidade alcançada desde a gestão anterior. Queremos agradecer ao vereador Samir e os demais vereadores. Quero dizer aos jornalistas que podem confiar no Sinjac. Vamos trabalhar muito para que os resultados positivos apareçam, com fé em Deus. Nossa missão é de trazer os profissionais para dentro do sindicato, anistiar débitos, chamando os que estavam fora, e convidando novos filiados.

Quero fazer uma gestão participativa. Quero terminar meu mandato olhando para traz e dizendo: valeu a pena lutar pela categoria”, conclui Cordeiro.

