A presidência do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre

(Sintesac) apresentou ao conjunto da categoria a linha básicas para a

negociação do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração (PCCR) para todos

os servidores do setor no Estado. Com várias novidades e reivindicações,

o plano base está sendo entregue aos candidatos ao governo do Estado,

mas ainda está em construção e agora vai ser expandido para as sugestões

do conjunto da categoria.

As ideias centrais da proposta giram em torno do fortalecimento do

rendimento dos trabalhadores, reintegrar os irregulares e resolver a

questão do Pró-Saúde com o devido ajuste legal no enquadramento da

instituição.

Palavra do presidente

“A saúde do nosso estado passa por um processo de desgastes crescentes e

extremo, seja no financiamento, na gestão, ou na execução das políticas

públicas de saúde, resultando em graves danos a assistência, com

superlotação de unidades, atrasos em cirurgias, exames, demissão de

trabalhadores, e precarização dos serviços, dentre outros”, destacou

Adailton Cruz, presidente do Sintesac.

Segundo o sindicalista, o Sintesac, conhecendo a atual situação das

unidades de saúde do estado, do atendimento aos usuários, e a realidade

dos trabalhadores, preparou a proposta, “com a apresentação de todas as

nossas demandas, definidas no termo a saúde que queremos”.

Resumidamente, a proposta trás: Revisão integral PCCR; Regulamentação do

Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde); proposta de reintegração

dos servidores “irregulares” no PCCR e; processo de gestão e saúde do

trabalhador, conforme resumo a seguir:

Veja aqui a proposta na íntegra:

www.sintesac.com.br/arquivos/p ropostapccr.pdf

Comentários