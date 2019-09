ASCOM/SINTESAC

Na noite desta quarta-feira, 25, o prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, entregou à Câmara de Vereadores o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Saúde de Cruzeiro do Sul, que finalmente terão seus direitos assegurados em lei.

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre – SINTESAC, junto com os Sindicatos dos Técnicos e Enfermeiros, os Agentes Comunitário de Saúde (ACS), comemoram junto com os trabalhadores em saúde mais uma vitória, que foi a criação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores de Cruzeiro de Sul e de Rodrigues Alves, que há 20 anos lutavam por essa conquista.

Nos anos de 2017 e 2018, assim como em anos anteriores, o Sintesac já vinha incansavelmente negociando com a prefeitura pelo PCCR dos trabalhadores. Veja nas matérias publicadas em nosso site.

O projeto que institui o PCCR dos servidores da Saúde foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, durante audiência pública promovida na Praça Orleir Cameli em Cruzeiro do Sul.

O presidente em exercício do Sintesac, Jean Marcos Lúnier, juntamente com o presidente do SINTESAC em Cruzeiro do Sul, Venilson Albuquerque e o diretor de Medicina Adauton Sampaio, conduziram na noite de ontem em audiência pública. “Uma grande vitória para os trabalhadores e continuaremos a lutar por todos os nossos direitos”, disse Lúnier.

