Sipam prevê quarta-feira (19) com céu nublado e chuva a qualquer hora do dia no Acre

A seleção acreana perdeu para seleção de Sergipe por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/11 e 25/16 na manhã desta quarta, dia 19, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e ficou em situação bem complicada no Campeonato Brasileiro de Vôlei Sub 18, no masculino.

Os meninos do Acre fazem mais dois jogos nesta quinta, dia 20, contra as seleções do Amapá e Tocantins pela primeira fase do torneio nacional.

