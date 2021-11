Sipam prevê quinta-feira (25) com tempo abafado e céu nublado em todo o Acre

Por DOUGLAS RICHER, DO CONTILNET

Faltando menos de uma semana para o cantor sertanejo Gusttavo Lima aterrissar no Acre, o show do embaixador já pode ser considerado o maior evento do ano no estado.

Recorde de vendas, camarotes esgotados, movimentando diretamente a economia acreana. Descobrimos em primeira mão que a empresa JRF Produções e Eventos, já pagou o cachê de R$ 800 mil para Gusttavo Lima subir no palco. Além do cachê do cantor, a empresa teve que desembolsar mais exigências entre estrutura, hotel e contratação de serviços, gerando uma despesa total de R$ 1.400,000 (um milhão e quatrocentos mil). O evento na capital acreana vai gerar mais de 700 empregos em diversas áreas.

As exigências do embaixador não param por aí: após decolar no aeroporto de Rio Branco, o sertanejo pediu um carro blindado e vinte batedores do Detran à sua disposição o dia inteiro. O abre-alas com policias batedores seria no trajeto de sua chegada no aeroporto, ida ao Nobile Suítes Gran Lumni hotel, local do show e embarque para o aeroporto novamente.

A organização do evento esteve recentemente com o Ministério Público do Acre e está ciente das medidas sanitárias para realização do show. Lembrando que só será permitido a entrada no evento quem estiver vacinado com duas doses da vacina contra o Covid-19. No local, também será verificado a temperatura do público para entrada no espaço.

