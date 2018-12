A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que a sexta-feira (30) vai ser com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas por todo Estado. No centro-oeste, o tempo vai permanecer nublado durante todo o dia, já no centro-leste inclusive na capital do estado, o tempo varia de nublado a encoberto.