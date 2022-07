Sipam prevê terça-feira (19) com céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões acreanas

Sesacre informou que Acre tem 51 mil crianças dessa faixa etária para serem imunizadas e que possui em estoque 38 mil doses de CoronaVac disponíveis para todos os públicos.

A Secretaria de Saúde do Acre espera orientações do Ministério da Saúde para começar a vacinar crianças entre 3 e 5 anos contra a Covid-19, com o imunizante CoronaVac. O uso para este público foi aprovado pela Agência da Vigilância Sanitária (Anvisa) e recomendado pelo MS.

A pasta informou que vai aguardar a publicação de nota técnica do Ministério da Saúde para iniciar a imunização desse público no estado. O documento define, entre outras coisas, a manutenção do estoque.

Em todo o estado, são cerca de 51 mil crianças de 3 a 5 anos para serem imunizadas. Ainda segundo a Sesacre, o estado possui em estoque 38 mil doses de Coronavac disponível para aplicação em todos os públicos.

“A gente tem que aguardar a nota técnica para os municípios, para a equipe técnica. A nota técnica é nosso respaldo legal para iniciar a vacinação. Nela vem algumas orientações, o volume da dose da criança, quantos meses vai receber a segunda dose, ou seja, vem todas as orientações. Então, não podemos começar a vacinação enquanto não chegar esse documento”, afirmou Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Acre.

Somente na capital, Rio Branco, são mais de 36 mil crianças a serem imunizadas. A capital ainda não informou quantas doses tem disponível no estoque.

A aplicação da CoronaVac em crianças dessa faixa etária foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprovou o uso no dia 13 de julho. Até então, o Brasil só tinha vacinas autorizadas para crianças de 5 anos ou mais – a Pfizer.

A decisão foi tomada após a análise de um pedido apresentado pelo Instituto Butantan em 11 de março. O esquema vacinal para crianças a partir de 3 anos é o mesmo recomendado para os adultos: duas doses aplicadas em um intervalo de 28 dias. A vacina será a mesma já aplicada na população em geral.

Na sexta-feira (15), o Ministério da Saúde recomendou que estados e municípios ampliassem a aplicação da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. Desde então, a imunização desse público já estava autorizada a começar.

De acordo com informações do Portal de Transparência do governo, o Acre já aplicou 1.492.348 doses de vacina na população até este sábado (16). Das doses, 663.355 pessoas tomaram a primeira dose, 545.047 a segunda, 13.242 a dose única, 227.176 a 1ª dose de reforço, 22.290 a 2ª e 20.866 a 3ª.