De acordo com o relatado pelo site, Edilene prometeu casa, comida, e despesas com transportes para essas meninas. Só que ao chegarem no bar localizado na rua Rei Pelé, no centro da capital Porto Velho, que é o ponto de prostituição, se depararam com muitas regras.

TON LINDOSO, DO CONTILNET

“Uma menina menor de 16 anos procurou a policia, estava apavorada. Ela contou aos policiais, que reside no Estado do Acre, e juntamente com mais duas meninas, foram recrutadas por Edilene P.C. de 39 anos, para trabalharem como garotas de programas”. O trecho é de uma reportagem do O Observador. De acordo com a publicação, o fato aconteceu no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho.

De acordo com o relatado pelo site, Edilene prometeu casa, comida, e despesas com transportes para essas meninas. Só que ao chegarem no bar localizado na rua Rei Pelé, no centro da capital Porto Velho, que é o ponto de prostituição, se depararam com muitas regras. “Ela contou ainda que fizera cinco programas, e que o dinheiro foi todo pra Edilene, que disse que era para cobrir despesas, e que se saíssem seria acrescentadas multas”, completa o site.

“Quando os policiais chegaram ao local, encontraram uma menina de 13 anos, e duas meninas de 16 anos, sendo que uma das meninas estava ingerindo bebidas alcoólicas. Perguntado a Edilene o porquê de as meninas estarem ali, ela disse que eram suas hóspedes, mas que estavam de passagem”, diz um trecho da publicação.

As meninas confirmaram que eram garotas de programas a serviço da Edilene. No local, foi encontrado um papel, onde continha as regras da casa. Edilene foi conduzida á Central de Polícia onde, de acordo com o site, “certamente responderá, dentre outros artigos, por corrupção de menores”.

Comentários