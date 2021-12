Sites e aplicativo do Ministério da Saúde sofrem ataque cibernético

Por Raimari Cardoso-AC24Horas

Um evento resultante de um projeto proposto à Lei Aldir Blanc, que deveria ter sido executado no ano passado, mas que foi prorrogado por conta da pandemia de Covid-19, voltou a ser motivo de discussão em Xapuri nesta semana. Denominada Carnaval fora de Época, a atividade está marcada para acontecer nesta sexta-feira (10) e neste sábado (11) na Praça de Eventos da cidade.

A discussão ocorre porque mesmo estando na chamada Bandeira Verde do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, o município de Xapuri voltou a registrar novos casos da doença na primeira semana de dezembro, chegando a cinco notificações nos últimos sete dias com duas internações, de acordo com o médico Erasmo Vidal que atua na linha de frente na cidade.

“Quero deixar aqui a minha insatisfação referente ao carnaval fora de época em Xapuri. Temos casos positivos de Covid-19 em aumento na cidade, 5 nos últimos 7 dias com 2 internados, e com certeza a situação só vai aumentar. Eventos pequenos, normais, mas festas em grandes proporções, ainda NÃO!”, disse ele em uma rede social.

Procurado, o prefeito Ubiracy Vasconcelos confirmou que o evento está autorizado, disse que está seguindo as resoluções do Pacto Acre sem Covid e que se tomar qualquer medida de restrição terá de ser para todos. “Bares, igrejas e estádios”. Segundo ele, a Bandeira Verde permite a realização de eventos em espaços abertos e fechados.

“Não posso usar dois pesos e duas medidas. Respeito e sou agradecido ao Erasmo (médico), grande parceiro no combate à Covid-19, porém os casos que estão acontecendo tem atingido em grande parte aqueles que não se vacinaram. É a informação que chegou até mim. Independentemente de quem são as pessoas, preciso de amparo legal no pacto de combate à Covid-19”, disse.

O ac24horas também conversou com o autor do projeto e organizador do evento, Jair Pacífico. Ele disse que tudo está sendo preparado para o carnaval fora de época de acordo com o que permite o atual estágio do acompanhamento da Covid-19. De acordo com ele, o evento só será adiado novamente se a faixa voltar a mudar.

“Se chegar a mudar a faixa, a gente adia e vamos tentar fazer em um lugar menor. A gente vai fazer porque é uma lei federal que veio para ajudar os músicos e todos aqueles que trabalham na área musical, então estamos gerando emprego, sem contar que será uma atividade muito boa para a cidade”, afirmou o promotor de eventos.

A prefeitura de Xapuri também mantém anunciada a festa de réveillon na virada do ano. Após o governo do estado retroceder e cancelar a festa que seria realizada em Rio Branco em parceria com a prefeitura da capital, a assessoria do prefeito Bira Vasconcelos disse que o evento seria reavaliado, mas que, por enquanto, estava confirmado.

Um dos municípios de maior incidência de Covid-19 no Acre e o de maior quantidade de casos em números absolutos na regional do Alto Acre, Xapuri não registrava nenhum caso há mais de três meses. A ocorrência de novos casos acendeu um alerta, na saúde local, mas a situação ainda é considerada tranquila, de acordo com a direção municipal de Atenção Básica em Saúde.