“O governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Saúde, vem a público se solidarizar com os familiares das vítimas do acidente ocorrido no hospital do Juruá, bem como oferecer a assistência necessária aos demais funcionários e colaboradores da saúde daquela unidade, ainda profundamente abalados com o ocorrido. A secretaria informa ainda que as autoridades competentes já instauraram procedimento investigativo para apurar as causas do ocorrido e as responsabilidades subsequentes”, diz a nota.