O presidente do Instituto Socioeducativo (ISE), Rogério Silva participou na terça-feira, 3, da entrega de kits de uniforme aos socioeducandos da Unidade Alto Acre, em Brasileia. As fardas foram doadas pela prefeitura do município.

Além do Presidente Rogério Silva e da prefeita Fernanda Hassen, participaram da entrega o Juiz da Comarca de Brasileia, Gustavo Sirena; O Promotor Carlos Pescador; A chefe do Departamento de Assistência Social do município, Rogéria Gondim e o Diretor da Unidade Socioeducativa Alto Acre, Severino de Lima.

“Aproveito a oportunidade para agradecer a prefeita Fernanda Hassen pela parceria, minhas palavras são de gratidão, pois acredito que são as parcerias que podem mudar a realidade desses adolescentes e mais uma vez a prefeitura demonstra sua preocupação com a socioeducação. Esse é mais um passo, um avanço e quem ganha com isso são os adolescentes e a sociedade de Brasileia”, agradeceu o presidente do ISE.

A prefeita Fernanda Hassen ressaltou que é o dever de todos, poder público e sociedade civil organizada trabalhar para a reinserção dos socioeducandos à sociedade.

“É desafiador, mas termos que ter a consciência de que somos responsáveis enquanto poder público e sociedade civil de trazer esses jovens e adolescentes para o nosso convívio, para a sociedade e de volta ao convívio familiar”, disse a gestora municipal, destacando ainda que a prefeitura de Brasileia tem um socioeducando trabalhando na área administrativa.

“Hoje a prefeitura de Brasileia tem um socioeducando trabalhando conosco, tem um mês que ele está trabalhando e só temos recebido elogios dele. Isso nos orgulha enquanto poder público pois estamos dando uma oportunidade a um jovem que passou por essa unidade e agora está trabalhando e tendo uma vida melhor”, disse Fernanda Hassem.

A unidade conta com 25 socioeducandos que receberam o uniforme (blusas, bermudas e cuecas), que foram comprados pela prefeitura com a contribuição de servidores e secretários.

“Estive aqui durante uma festividade junina realizada no centro e vi a necessidade do uniforme desses adolescentes e surgiu a ideia de podermos custear esse fardamento, levei a sugestão aos servidores e secretários que aprovaram e cada um contribuiu com um pouco”, explicou a prefeita.

Rogério Silva aproveitou a oportunidade para enaltecer o trabalho dos servidores e colaborares do ISE, além do Tribunal de Justiça e Ministério Público, que de acordo com o presidente do Instituto Socioeducativo, atuam de forma efetiva e parceira.

“O resultados alcançados na socioeducação são frutos dos esforços de cada servidor, cada colaborador e isso é digno de elogios e do nosso agradecimento, sem esquecer também do Tribunal de Justiça e do Ministério Público que atuam não só na fiscalização, mas de forma efetiva e parceira. Obrigado a todos!”, finalizou o presidente.

