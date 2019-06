A Secretaria de Saúde do estado de Pando (lado boliviano), confirmou um caso de positivo de meningite bacteriana aguda que teria infectado um soldado da Armada Boliviana, assentada na cidade de Porto Evo Morales, localizado na divisa com o município de Plácido de Castro, no Acre.

O militar foi transladado em regime de emergência para um hospital na cidade de La Paz, enquanto outros 70 soldados estão isolados e sendo atendidos por médicos no hospital Roberto Galindo em Cobja, afim de evitar um possível contágio maior.

A doença é considerada altamente contagiosa. Segundo o comando, todas as medidas necessárias foram realizadas para garantir a segurança do outros militares que tiveram contato com o colega.

