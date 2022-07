Soldado da Polícia Militar do Acre morre em grave acidente em rodovia de Goiás 

Atualizado na sexta-feira, 17 de julho, o Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) traz o valor de R$ 6,35 como preço do litro da gasolina comum comercializada em Rio Branco. Ou seja: dez dias depois da redução de 25% para 17% na alíquota do ICMS dos combustíveis, o preço da gasolina caiu até mais de R$1,00 em alguns postos e pode ser encontrada a R$5,89 na Via Chico Mendes.

Em Cruzeiro do Sul, os preços da gasolina comum variam de R$6,93 a R$6,95.

O litro do diesel comum está custando entre R$7,86 a R$8,48 na capital do Acre, valores que mantém o produto cotado acima da gasolina, mas um pouco abaixo da tabela de antes do decreto. A redução não tirou o Acre dos Estados mais caros para se abastecer com diesel na Amazônia. Ao contrário, o Acre é onde o litro do diesel ainda registra a maior cotação na região Norte no preço mínimo.

O etanol está variando de R$5,10 a R$5,88, e, tal qual o diesel, ainda não recebeu um impacto tão forte em seus preços quanto a gasolina.

O produto que deveria ser alcançado pela redução do ICMS e até agora continua, segundo a ANP, com a mesma cotação de 10 dias atrás é o gás de cozinha.

Em Rio Branco, o preço da botija de 13 quilos varia de R$123,00 a R$ 145,00 e não se vê nenhuma movimentação para que a tabela seja ajustada aos novos impostos.

O decreto para redução do ICMS abrange, além dos combustíveis, telefonia e transporte, e foi assinado pelo governador Gladson Cameli com a ressalva de que haverá perdas gigantescas na arrecadação do Estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários