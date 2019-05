Uma ação rápida das autoridades policiais da cidade de Epitaciolândia, foi possível prender em flagrante, uma dupla que vinha praticando assaltos utilizando arma branca (faca). Segundo foi informado pela delegada Carla Ivane de Brito, os acusados teriam invadido uma casa próximo da escola Belo Povir e renderam todos que estavam dentro.

Uma mulher com dois filhos, entre eles uma criança de três anos de idade e o ex-companheiro. Enquanto um que ficava dentro de casa de posse da faca buscava dinheiro, o outro ficou do lado de fora dizendo que teria uma arma e fazia ameaças de que mataria todos, caso não dessem o que pediam.

Somente após o homem dar uma quantia em dinheiro que tinha consigo, os dois foram embora. Mais adiante, Weliton Santos Lima (24) e Magno Peres de Lima (31), não satisfeitos, abordaram uma pessoa e roubaram a moto modelo Honda/Bizz, para em seguida tentar fugir.

Para azar da dupla, o fato foi presenciado por soldados do Exercito Brasileiro que passavam no local e renderam os dois. Após rendidos, foram entregues na delegacia. Os Investigadores da Delegacia de Epitaciolândia descobriram que Welinton responde a dois processos no estado do Mato Grosso, sendo um deles por Tentativa de Homicídio.

Os dois já tem passagens pela Justiça e também serão ouvidos sobre outro assalto ocorrido dias atrás e já vinham sendo procurados pela Polícia Civil.

