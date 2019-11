A executiva planeja lançar de pré-candidaturas em municípios do interior do Acre

A executiva estadual do Solidariedade bateu o martelo no início da noite dessa sexta-feira (1) no nome da deputada federal Vanda Milani como pré-candidata à prefeitura de Rio Branco. De acordo Israel Milani, presidente da executiva estadual, a orientação é da executiva nacional que vê nas eleições municipais, uma oportunidade para fortalecer o partido.

“Rio Branco estará muito bem representado com a pré-candidatura da deputada Vanda Milani que tem raízes no Segundo Distrito da capital. Essa é uma oportunidade para potencializarmos as propostas e ideologias do partido e fortalecer a sigla em todo o estado” disse Israel.

A executiva planeja estratégias para o lançamento de pré-candidaturas em demais municípios do interior do Acre. Com o fim das coligações proporcionais, a regra é montar chapas fortes para eleições de prefeitos e vereadores.

“Onde não existir possibilidade de sairmos como cabeça de chapa, vamos compor coligações majoritárias apresentando chapa forte do Solidariedade. A ideia é fazer o maior número de prefeituras e vereadores possíveis, expandido os conceitos do Solidariedade pelo interior”, acrescentou o presidente.

A deputada Vanda Milani apareceu com 1,3% nas intenções de votos para prefeitura de Rio Branco. Os dados são da pesquisa DataControl divulgada no início da semana. Ela disse que é uma soldada dos correligionários e está pronta para o desafio.

“Vamos colocar o nosso nome para aprovação da população de Rio Branco e acreditamos muito em corresponder com os anseios da sociedade. Tivemos uma votação histórica no Segundo Distrito que nos credencia a esse desafio” concluiu a deputada.

Comentários