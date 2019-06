Dos mais de mil metros de extensão, faltam até agora 17 metros de ponte a serem concertados e finalmente as duas margens do rio madeira estarem interligadas. De acordo com o cronograma de serviços da construtora, o trecho de 17 metros deve ser concretado até o final desse mês de junho.

Entregar a obra até o final desse ano é prioridade para o governo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está otimista após receber a garantia do Ministério da Integração de que vai haver recursos para a construção dos acessos, que deve iniciar em breve.

Até lá, a construtora segue em ritmo acelerado com os ajustes finais para concluir a parte estrutural da ponte, que se estende por 1.080 metros sobre o rio madeira, ligado a Ponta do Abunã ao restante do Brasil.

Fonte: extrema24horas.com

