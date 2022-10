STF: Lei do Acre sobre ICMS de combustivel é inconstitucional

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executou melhorias no Ramal dos Paulinos, localizado na Comunidade São Pedro, em Rodrigues Alves.

Os técnicos da autarquia atuaram no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de raspagem de solo, retirada de atoleiros, construção de saídas de águas pluviais e aplicação de camada de vegetal. De acordo com o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barbosa, os serviços beneficiam as famílias que necessitam de trafegabilidade para escoamento dos produtos agrícolas.

“Executamos o melhoramento do ramal com esforço e dedicação, para que as famílias tenham mais acesso. Agradeço o empenho de toda a equipe”, destacou o gerente.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários