Luciano Silva de Jesus está sendo procurado pela polícia desde a madrugada deste domingo (02), após ser acusado de tentar matar um subtenente da Polícia Militar aposentado, na Rua Marte, no bairro Joafra, em Rio Branco. A vítima, de 55 anos, está internada no Pronto Socorro em observação após passar por procedimento cirúrgico.

De acordo com o informado pelo sub comandante do 4° Batalhão de Polícia Militar, Moisés Araújo, o aposentado teria ido até a residência de uma mulher com quem teria tido um caso amoroso no passado para conversar, e o acusado, que seria o atual companheiro da mulher, sob efeito de álcool, ao perceber a presença dele, se apossou de uma arma branca e o atacou desferindo três golpes de faca.

A vítima tentou buscar ajuda de terceiros e foi encaminhado ao Hospital de Urgências e Emergências de Rio Branco (Huerb) em um veículo particular. Ele deu entrada em estado considerado grave, mas, passou por cirurgia e está internado em observação naquela unidade. Uma das perfurações atingiu o intestino.

O caso agora está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (Dhpp), uma vez que a Polícia Militar realizou buscas na tentativa de encontrar Luciano, mas, não foi localizado nos possíveis locais onde ele pudesse ter se escondido.

Testemunhas foram ouvidas na delegacia e caso o suspeito não se apresente nas próximas 24 horas, um mandado de prisão preventiva deve ser solicitado pela Delegacia à Justiça nos próximos dias em seu desfavor.