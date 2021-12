Sucateamento e pandemia não foram suficientes para conter o avanço do ensino técnico no Acre

Quando a gestão do Acre mudou de mãos, a educação técnica e profissionalizante agonizava. Instituições sucateadas e centenas de acreanos aguardavam a retomada dos cursos que já estavam parados há quase dois anos,

Seis meses após assumir o Executivo estadual, o governador Gladson Cameli entregou nas mãos de Francineudo Costa a árdua missão de resgatar a educação profissional e retomar as atividades do até então Instituto Dom Moacyr.

Quase dois anos e meio depois o, agora, Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moactr (IEPTEC – Dom Moacyr) já certificou e diplomou cerca de 1.200 acreanos concludentes de cursos técnicos e de qualificação profissional ofertados pela instituição.

Na ultima sexta-feira, 10, foi realizada mais uma cerimonia de diplomação. Uma noite muito especial e de grande alegria para 87 concludentes de cursos técnicos na área da saúde, sendo 05 em Órtese e Prótese, 25 em Análises Clínicas, 12 em Técnico em Enfermagem e 45 em Vigilância em Saúde.

As formações são resultado da união de forças entre Governo Federal com o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Novos Caminhos), Governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), IEPTEC Dom Moacyr, e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) com o Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (Profap’s).

O Profap’s foi responsável pela formação de 32 concludentes do curso Técnico em Vigilância em Saúde.

A cerimonia de formatura aconteceu no auditório da SEE que ficou lotado por familiares e amigos dos concludentes. A solenidade contou com a participação do presidente do IEPTEC, Francineudo Costa, da coordenadora-geral do Pronatec da rede IEPTEC, Girlane Souza, e Aldenice Ferreira, coordenadora-geral da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha (ETSMMR), instituição de ensino da rede IEPTEC, responsável pela execução dos cursos.

“Desde quando assumimos a responsabilidade de conduzir os trabalhos no IEPTEC, a missão era reestruturar e modernizar a educação profissional. Só esse ano nós percorremos todo o estado certificando e diplomando, somando cerca de 1.200 acreanos qualificados pelo IEPTEC e seus centros parceiros. Mas nada disso seria possível se não fosse o apoio do governador Gladson Cameli que tem dado uma atenção especial às ações do instituto. Mais formaturas estão por vir, e novos cursos técnicos e de qualificação profissional serão ofertados no ano que vem”, enfatizou Francineudo Costa.

Recentemente Francineudo Costa e Aldenice Ferreira participaram da diplomação e certificação de pelo menos três cursos na região do Vale do Juruá e outros dois na cidade de Sena Madureira.

Sentimento de dever cumprido e gratidão, foi assim que Aldenice Ferreira, coordenadora-geral da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha descreveu o momento.

“Estamos aqui com um enorme sentimento de gratidão e de dever cumprido. Gratidão pela oportunidade que me foi confiada de conduzir os trabalhos da escola técnica num momento tão delicado em que todos os cursos estavam parados e que essas pessoas já estavam perdendo a esperança de concluir um curso técnico, gratidão pelo apoio, respeito e carinho de muitos que entenderam e estão juntos nessa caminhada, e o sentimento de dever cumprido por hoje estarmos celebrando a diplomação de quase 90 profissionais, de enxergar a satisfação, o orgulho e a alegria nos rosto de cada um. Que possamos levar mais alegria a mais acreanos”, comemorou.

Até o dia 31 de dezembro o IEPTEC estará realizando novas formaturas. Para 2022, Francineudo Costa revelou que estão programados novos cursos técnicos e de qualificação profissional com vagas a serem ofertadas para os 22 municípios do Acre.

“Estamos trabalhando para no inicio do próximo ano ofertarmos vagas nos novos cursos técnicos e de qualificação profissional contemplando todos os municípios do estado”, revelou.

