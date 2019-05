Por Fernando Oliveira – Vídeos Marcus José

A décima terceira sessão ordinária do 3° ano legislativo, da 14° legislatura da câmara de vereadores de Brasileia, foi realizada na manhã terça-feira, 14, na sala de sessões José Cordeiro Barbosa.

Participaram da sessão os vereadores, Antônio Francisco (PT), Edu Queiroz (PT), Charbel Saady(MDB),Jurandir Queiroz (PROS), Joelso Pontes (PP), Mario Jorge(MDB),Reinaldo Gadelha (MDB),Rosildo Rodrigues(PT),Rozevete Honorato (PSB), Vice Presidente Marquinho Tibúrcio(PSDB), e o Presidente Rogério Pontes(MDB).

Durante o grande o expediente os parlamentares, usaram a tribuna da casa legislativa, para fazer reivindicações em prol da comunidade. E abordar os mais variados assuntos, como crescentes casos de suicídios no município e o excesso de multa contra os taxistas do Alto Acre.

Vejam o que disseram:

Vereador Presidente Rogério Pontes (MDB),

Destacou a troca de experiência e de conhecimento durante a I Assembleia Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (Amac), em Cruzeiro do Sul, onde classificou o encontro em que participou com outros com outros colegas como muito produtivo.

Parabenizou ainda a prefeita Fernanda Hassem pela realização da festa das mães em praça pública para as Mães carentes do município.

E solicitou da Secretaria de obras mais iluminação pública nos bairros da cidade.

E CONVIDOU, a população para participar da Audiência Pública, realizada pela Câmara Municipal sobre Regularização dos Loteamentos e Regularização fundiária que acontece no centro cultural do município nesta quinta-feira,16, no Centro Cultural Sebastião Dantas.

Vereador Mário Jorge Fiesca (MDB),

O parlamentar destacou sobre a preocupação com o alto de índice de suicídio no município “Assunto que tem me assustado que é a questão de suicídios, queria pedir a Secretária de saúde pra fazer palestras na escola, nas comunidades, nas famílias pra alertar a população sobre essa doença. A família de uma das vítimas fez um ato nas ruas alertando sobre suicídio, peço uma moção de aplausos pra essa família”. Enfatizou.

O vereador reivindicou ainda da Secretaria de Obras melhoras nas pontes do ramal da Electra.

E solicitou ainda uma Moção de aplausos ao prefeito Idelrei Cordeiro, pela inovação com o novo modelo de pavimentação na cidade de Cruzeiro do Sul. E disse que com troca de experiência e conhecimento feito pela Prefeita Fernanda Hassem no município do Vale Juruá a questão do afastamento vai ser resolvido em Brasileia a médio e a longo prazo.

Vereador Vice Presidente Marquinho Tibúrcio (PSDB),

O parlamentar lamentou o fato de seus colegas taxistas estarem sendo perseguidos por órgãos do governo do estado. “Tem colegas taxistas com várias multas altíssimas, feita pela Ageac, o governo disse que acabaria a perseguição, lá no gabinete o governador tem assessores que mente, eu não consegui marcar uma agenda até hoje para falar sobre o assunto. Disseram que iam negociar o ICMS dos comerciantes e ficam apenas em promessas. Tenho que marcar pra falar com o assessor do assessor do assessor do governador, isso é um absurdo.

Disse que acabaria com a perseguição a partir do dia primeiro, os taxistas ficaram aguardando, tenho as fotos e gravações. Eu não vou me afundar junto com governo e deputado que mente. Falavam do PT, mas estão fazendo pior…

Não tenho medo. Que o governo saia da casa Civil e para de dizer que não está pra não atender os municípios, eu saí de lá envergonhado”. Enfatizou.

Falou sobre a ida a Cruzeiro do Sul, e que foi bem recebidos pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, que teve a oportunidade no caminho conhecer outros municípios.

E fez pedido de providências: Para a Rua Alencar Matos no bairro Alberto castro.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB),

Fez pedido para a Secretaria de Obras fazer melhoramento na ponte do ramal km 19, ramal da Electra.

E solicitou ainda que o comitê do Luz Para Todos, de continuidade na rede de energia para o ramal Pega fogo e outras comunidades.

Vereador Rosevete Honorato (PSB),

Falou da situação do Frigorifico Alexandrino

E que cemitério do município não comporta mais sepultamentos, e que poder público precisa ver outra solução.

Que o governo do estado coloque mais funcionários no escritório do IDAF no município, por que só tem um atendente.

Que executivo municipal faça melhoria até a resistência do S.r. Botinha depois da invasão.

Vereador Joelson Pontes (PP),

Falou que precisa dar continuidade a construção da ponte do 59.

Também salientou que esteve no matadouro 3 T, a acerca da fiscalização do IDAF .

Pediu Atenção especial acerca da audiência pública dia 16, sobre os loteamentos regularização fundiária.

Vereador Antônio Francisco (PT),

Falou dos trabalhos da comissão dos limites territoriais. Disse que está avançando nessa discussão, e que o legislativo já está fechado suas propostas.

Com a buscar dessa nova alternativa poderemos ter os ramais asfaltado, os 18 prefeitos estavam lá e viram essa experiência.

Pré – enem , esse é um passo importante para os jovens, nem todas as prefeituras abraçaram, e Brasiléia estar de parabéns em beneficiar 120 jovem.

Foi feito ontem melhoramento na entrada do bairro Francisco José Moreira.

Solicitou a construção de um ponto de transporte aquático e valorizar os barqueiros, construir uma escada do lado o mirante.

Que a prefeitura retome os trabalhos de melhoramento do ramal km 59. E solicitou em caráter de urgência avaliação da ponte do Rio Xapuri, aquele local está muito preocupante, solicito uma vistoria de um engenheiro da condição da ponte.

Disse ainda que vai articular Projeto de lei sobre seleção municipal.

Vereador Rosildo Rodrigues (PT),

Fez Indicação para a prefeita Fernanda Hassem que leve a escolinha de Violão e a escolinha de Capoeira para o km 26.

E reivindicou que a Secretaria de Obras recupere o ramal da Carmen km 59, onde mora 8 família, e que sem a recuperação do ramal podem ficar isolada.

E Que a prefeitura através da Assistência Social que possa Criar programa para arrecadar agasalhos para crianças na zona rural que andam em cima de caminhão sem agasalho para se proteger do frio principalmente os das escolas nucleadas que saem de casa de madrugada em cima de caminhão.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS),

Destacou a agenda que participou com os vereadores Prefeita Fernanda Hassem com Presidente do Deracre, Ítalo Cesar em Rio Branco.

E agenda no Juruá, que segundo o vereador foi proveitosa e trouxe experiência boas para Brasiléia.

“O Parque Centenário, dispõe de animais selvagens, que a secretaria de obras plante árvores que possa alimentar os animais, como por exemplo o açaí”. Disse o vereador.



Comentários