A segunda fase da Operação Ícaro, desencadeada pela Polícia Federal, que levou para a cadeia o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, o controlador do município e pregoeiro de leilões pode ser a ‘ponta do icerberg’ que poderá desencadear a prisão de dezenas de empresários do setor de medicamentos que atuam no Acre e que trabalhariam em forma de cartel, fraudando licitações com ajuda de políticos.

De acordo com uma fonte ouvida pela Folha do Acre, a Polícia Federal passará, a partir de agora, a investigar com finalidade de desmontar o esquema de fraudes em licitações.

Até esta sexta-feira (13) pelo menos 6 empresas estavam sendo investigadas, mas este número pode aumentar a medida que testemunhas vão sendo chamadas para serem ouvidas pela PF.

Operação Sarcófago

A Operação Sarcófago é um desdobramento da Operação Ícaro, que ocorreu em Capixaba em agosto deste ano. Na época, o prefeito da cidade, José Augusto Gomes da Cunha e o secretário de planejamento, Celso Nascimento, foram afastados dos cargos durante as investigações.

Conforme a Polícia Federal, com a evolução das investigações, foi verificado que algumas empresas também operavam no município de Senador Guiomard, e que poderia haver ligação em operações irregulares entre as prefeituras.

A polícia informou que o esquema era baseado na compra de favores envolvendo empresários regionais, funcionários públicos, advogados e vereadores da cidade. Com relação ao valor desviado com fraudes em licitações, a polícia diz que solicitou medidas judiciais para sequestro e bloqueio de bens e valores de R$ 1,2 milhão.

