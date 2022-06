A Coreia do Sul e os Estados Unidos (EUA) disseram que dispararam oito mísseis terra-terra na manhã de hoje (6) na costa leste sul-coreana, respondendo a uma enxurrada de mísseis balísticos de curto alcance lançados pela Coreia do Norte nesse domingo.

A ação é uma demonstração da “capacidade e prontidão para realizar ataques de precisão” contra a fonte norte-coreana dos lançamentos de mísseis ou os centros de comando e apoio, disseram os militares sul-coreanos, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que assumiu o cargo no mês passado, prometeu adotar uma linha mais dura contra a Coreia do Norte. Ele concordou com o presidente dos EUA, Joe Biden, de realizar uma cúpula,em maio, em Seul, em intensificar exercícios militares conjuntos e adotar postura combinada de dissuasão.

A Coreia do Norte promoveu uma série de lançamentos de mísseis este ano, e Yoon disse que os programas de mísseis e armas nucleares do vizinho do norte atingiram nível em que representam ameaça à paz regional e mundial.

A Coreia do Sul “continuará a construir segurança fundamental e práticas, além de deter as ameaças nucleares e de mísseis do Norte”, disse Yoon em evento do Memorial Day sul-coreano.

Os militares da Coreia do Sul e dos EUA dispararam oito mísseis terra-terra durante cerca de 10 minutos, a partir das 4h45 de segunda-feira (horário local), em resposta aos oito mísseis disparados pela Coreia do Norte no domingo, informou a Yonhap.

Uma autoridade do Ministério da Defesa da Coreia do Sul confirmou que oito sistemas de Mísseis Táticos do Exército (ATACMS) foram disparados.