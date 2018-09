Desempregado, ele declara morar em Montes Claros (MG) e foi filiado ao PSOL até 2014

SÃO PAULO E RIO — Suspeito de ter dado uma facada no candidato Jair Bolsonaro (PSL), Adélio Bispo de Oliveira mora em Montes Claros (MG) e atualmente está desempregado. Uma das últimas ocupações dele foi como servente de pedreiro, mas ele já trabalhou em cafeteria e hotel.

Nas redes sociais, Oliveira é um crítico recorrente de Bolsonaro. “Dá nojo só de ouvir que (sic) dizer que a ditadura deveria ter matado pelos uns 30 mil comunistas”, escreveu ele em um dos posts mais recentes, em 1º de agosto.

De acordo com o major da PM de Minas Gerais Flávio Santiago, chefe da assessoria de imprensa da corporação, Adélio tem uma passagem pela polícia pelo crime de lesão corporal, em 2013. Ele não chegou, no entanto, a ser preso pelo crime.

No último dia 31 de julho, ele comentou a entrevista de Bolsonaro ao programa “Roda Viva”: “Ele diz que o Brasil na gestão dele sera liberal para o comercio com o mundo, mas ja não é hoje???? O Brasil não tem um bom relacionamento comercial com mundo todo, ou ele esta sugerindo um livre comercio global, onde só o Brasil abre suas fronteiras para produtos importados??? O munda fara isso para pra os produtos brasileiros??? E muitas merdas mais que ele fala nesta entrevista”, postou Adélio.

Há quatro anos, o homem comentou numa postagem de uma amiga que apoiava Bolsonaro nas redes. “Você é jovem bonita e inteligente, então vê se não estragar tudo isso, Bolsonaro não merece seu apoio, é um nazista, e verá isso na prática, um falso cristão, falso nacionalista, e estas coisas são bem visíveis”.

Ele também publicou recentemente ataques a vice do candidato Geraldo Alckmin (PSDB), senadora Ana Amélia. “É ladra de projetos”, escreveu ele também em agosto deste ano. Eleitor de Uberaba, Adélio foi filiado ao PSOL de maio de 2007 até dezembro de 2014. Segundo registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a filiação foi cancelada a pedido do próprio Adélio.

Adélio foi preso em flagrante no local do crime por policiais federais que faziam parte da escolta de Bolsonaro e encaminhado, logo em seguida, para a Delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora. Um inquérito foi aberto para investigar o ataque.

Desde o ano passado, o servente de pedreiro move uma ação trabalhista contra uma construtora de Balneário Camboriú (SC), de onde foi demitido em 2015. O GLOBO falou com o advogado trabalhista Pedro Tiago Oliveira Santos, que defende o servente de pedreiro. Ele disse estar surpreso com a atitude do cliente.

— A última vez que falei com ele foi há um mês, coisas do processo. Estou vendo agora que foi ele que fez isso com o Bolsonaro — afirmou.

Já em julho do ano passado, Adélio defendeu o uso de militares no policiamento ostensivo. “O custo de um soldado dentro do batalhão é relativamente igual ao custo de um soldado patrulando as cidades, a diferença é só gasto com combustivel por exemplo, então é viavel e muito barata, manter mais tropas dpo exercito patrulando as grandes cidades do brasl, pois seu maior gasto ja faz parte do orçamento federal”, afirmou Adélio.

Nas redes sociais, Oliveira também se mostra um crítico da maçonaria. “Metade dos assassinatos no Brasil estão diretamente ligados a maçonaria, execuções por ordem de maçon, e isso gira em torno de 33 mil assassinatos no Brasil por este sistema satânico”, postou em 2017.

Assim que foi identificado como suspeito da tentativa de homicídio contra Bolsonaro em Juiz de Fora, o servente de pedreiro passou a ser alvo de ataques de simpatizantes do candidato nas redes. No perfil dele no Facebook, apoiadores de Bolsonaro deixam mensagens com xingamentos e ameaças. “Não vai ficar assim seu lixo”, “Vai diretamente para o inferno” e ‘Assassino maldito” são algumas dessas mensagens.

