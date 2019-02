Com Adão foi aprendido uma arma de fogo, calibre 16. Contra ele também havia um mandado e prisão em aberto

A Polícia Militar do Estado do Acre, por meio do 4º Batalhão recebeu informações anônimas na ultima quarta-feira (20), dando conta de um homem identificado como Adão Felix Bezerra, de 24 anos, estaria portando uma arma de fogo e, de quebra, possuía um mandado de prisão em aberto. A prisão ocorreu no bairro Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas à polícia, Adão estava na companhia de uma outra pessoa, no entanto, com a chegada dos militares, o comparsa se evadiu do local. Na abordagem, a polícia encontrou uma espingarda de fabricação caseira, calibre 16, e uma munição intacta.

Bezerra também é apontado como o principal suspeito de estar expulsando famílias de suas casas que tenham ligações com membros de facções rivais, nas imediações do bairro Ilson Ribeiro. Após a prisão, o homem foi conduzido para a Delegaciade Flagrante (Defla), para os devidos procedimentos cabíveis e, após audiência de custódia, deve ser encaminhado ao presidio local, Francisco de Oliveira Conde.

