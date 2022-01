Suspeito de invadir casa e estuprar grávida no interior do AC é preso em acampamento na floresta

Por Wesley Moraes/Agencia de Noticias do Acre

Uma cerimônia intimista e carregada de muita emoção marcou a entrega do Memorial às Vítimas da Covid-19, na noite desta terça-feira, 11, em Rio Branco. O espaço entregue pelo governador Gladson Cameli tem como principal objetivo homenagear e preservar viva a memória de 1,8 mil acreanos, que lutaram bravamente, mas tiveram suas vidas interrompidas, precocemente, em decorrência da doença.

(Memorial às Vítimas da Covid-19 foi inaugurado pelo governo do Acre na noite desta terça-feira, 11. Espaço foi construído às margens do Lago do Amor, em Rio Branco Foto: Marcos Vicentti/Secom)

O memorial fica localizado às margens do Lago do Amor, nas dependências do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-AC), na capital. Desde o início da pandemia, a unidade pública hospitalar é a maior referência no estado no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

No local, estão gravados os nomes dos pacientes e profissionais da saúde vítimas da Covid-19, no Acre. Todas as noites, o brilho das luzes sairá da escultura em formato de torre erguida no memorial e poderá ser vista por meio de furos feitos na estrutura, que representam cada homenageado. O projeto arquitetônico, assim como a execução da obra estiveram sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

