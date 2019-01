Por Mazinho Rogério, G1 AC — Cruzeiro do Sul

Ao menos quatro viaturas da PM estão à procura do homem que matou a madrasta na segunda-feira (30) e outra moradora no ramal Arco-íris, em Rodrigues Alves, no interior do Acre. De acordo com a polícia, o criminoso conhece bem a floresta onde está escondido, o que dificulta a captura.

_____________