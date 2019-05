O inquérito que investigava a morte do adolescente Eduardo Campos da Rocha, de 16 anos, foi finalizado esta semana pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O principal suspeito Romário Almeida da Silva, de 21 anos, foi preso na região da Baixada e encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC).

De acordo com o delegado responsável pelo caso Cristiano Bastos, Romário foi preso acusado de cometer um crime de roubo na região e durante a prisão, também confessou ter matado o menor no dia 20 de fevereiro deste ano no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco. A motivação revelada pelo transgressor confesso foi que o menor supostamente seria integrante de uma facção rival.

“No dia do crime ele ainda chegou a ser visto pelo investigador que estava no local e isso foi fortaleceu os indícios sobre a autoria do crime. Foi preso em uma outra circunstância, mas acabou confessando e lá mesmo dentro do presídio, nós cumprimos mais um mandado de prisão em seu desfavor pelo homicídio praticado”, completou o delegado.

Entenda o caso:

Eduardo Campos da Rocha foi assassinado enquanto trafegava em sua bicicleta na Rua Rio Grande do Sul, próximo ao Ginásio Coberto, na Baixada da Sobral. O Jovem segundo a família estaria vindo da casa da namorada quando foi alvejado em via pública com pelo menos três tiros na região do tórax. Ele chegou a caminhar pedindo ajuda por alguns metros, mas caiu na calçada da rua e acabou morrendo antes de receber atendimento médico.

