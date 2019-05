Cinco bandidos armados e vestidos com fardas da Polícia Militar fizeram um arrastão em casas que ficam no Ramal Liberdade, Seringal Macapá, na Transacreana e Agcélio Missiano, de 34 anos, foi morto a tiros quando tentava fugir dos bandidos. Uma das vítimas conta que todos os cinco homens estavam armados com pistolas, revólver e espingarda.

A apresentação do preso ocorreu na manhã desta quarta-feira (15), na Divisão de Investigação Criminal (Dic). As vítimas do arrastão devem comparecer ao local para fazer o reconhecimento do suspeito, segundo informou o delegado Sérgio Lopes, que investiga o caso.

“Nós estávamos investigando ele a cerca desse roubo na Transacreana e quando chegamos ao local, ele [David] estava com esse celular e conseguimos identificar esse aparelho roubado e ele foi preso em flagrante pelo roubo. Temos indícios fortes de que ele é um dos suspeitos do crime que aconteceu na Transacreana”, disse o delegado.

Ainda segundo o delegado Lopes, as vítimas do arrastão devem ser mobilizadas para fazer o reconhecimento do suspeito.