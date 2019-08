O delegado interino e comando da Polícia Militar do Alto Acre já estão trabalhando para identificar os suspeitos que utilizaram dinamite para explodir um dos caixas do Banco do Brasil na cidade de Brasiléia na madrugada desta quinta-feira, dia 29.

As investigações iniciaram os trabalhos e identificaram a proprietária do carro utilizado pelos bandidos, um modelo VW/gol, placas LBK 6105, do município de Senador Guiomard e que está sendo interrogada na delegacia de Brasiléia.

O trabalho de investigação das polícias, conseguiram localizar um homem que teria guardado os explosivos. Esse suspeito também está tendo seu nome mantido por enquanto em sigilo, enquanto se verifica sua participação, ou não, nesse crime.

Como foi noticiado anteriormente, nenhum dos quatro bandidos até o momento foi preso junto com as armas usadas contra os policiais, conseguindo ferir um no braço e que se encontra fora de perigo.

Esta é a terceira vez que o banco foi alvo de arrombamento pelos bandidos em menos de quatro anos.

