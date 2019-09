A indignação com os aumentos excessivos na conta de luz chegou ao primeiro escalação do Governo do Estado. A Secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, não perdoou a Energisa e postou em suas redes sociais a conta de luz que aumentou R$ 445 em agosto, mesmo tendo ela passado metade do mês fora de casa.

“Fiquei 14 dias em Cruzeiro do Sul, organizando a Expoacre Juruá… Viajei dia 19/08 e voltei dia 2/09.. E minha conta de energia aumentou mais de R$ 445,00!”, relatou em tom de protesto.

E criticou: “Tem algo de muito estranho nesse cálculo da Energisa! Tá de lascar! Égua!”, desabafou ela no post.

