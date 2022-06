Tá na conta! Emenda de Vanda Milani vai construir Porto de Pescadores em Plácido de Castro

A deputada federal Vanda Milani (PROS-AC) participou na manhã de ontem (23) em Plácido de Castro, do ato de assinatura da ordem de serviço para construção do Porto de Pescadores. R$ 540 mil foi liberado através de emenda parlamentar para atender uma reivindicação antiga da categoria. A deputada também fiscalizou as obras de revitalização da praça central do município que acontece após aplicação de mais R$ 1 milhão de emenda especial de sua autoria.

“A deputada tem sido uma verdadeira madrinha não somente de Plácido de Castro, mas, de todos os municípios do Acre. Hoje foi mais um dia de muita alegria com a ordem de serviço que vai construir o Porto dos Pescadores, ajudando a realizar um sonho antigo da categoria” disse o prefeito Camilo Silva.

Para Helenice Souza, que preside a Colônia de Pescadores, o Porto complementa os apoios já consolidados pela deputada. Ela lembrou que recentemente, a categoria recebeu um moderno caminhão para o transporte do pescado.

“Esse porto vai agregar muito mais valor aos produtos comercializados pela categoria. É mais qualidade de vida. Ela tem palavra e compromisso com nossa categoria”, acrescentou Helenice.

Vanda Milani lembrou que desde 2019 já foram alocados mais de R$ 11 milhões para o município de Plácido de Castro. Meio milhão foram entregues em implementos agrícolas e veículos no início do ano.

“Temos outras obras que serão iniciadas para apoiar o setor produtivo, como o novo Mercado Municipal para onde destinei R$ 2 milhões. Fiquei muito feliz ao vistoriar a revitalização da praça central e ver a geração de emprego e renda, são pessoas do município sendo ajudadas, o dinheiro circula na economia local”, analisou Vanda Milani.

Através de transferência especial o município será contemplado ainda com R$ 1,4 milhão para recuperação de ramais (R$ 1 milhão) e reforma do prédio da Câmara Municipal (R$ 400 mil). A saúde do município foi contemplada com emenda em 2022 de R$ 1 milhão.

