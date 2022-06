Tadeu Hassem quer ser o porta-voz do Alto Acre na Assembleia Legislativa

“Nascido e criado em Brasileia”, é assim, com orgulho, que Tadeu Hassem responde quem é. Servidor público concursado da Prefeitura de Brasileia, Tadeu é formado em contabilidade há 20 anos e tem um extenso currículo na gestão pública, área que possui MBA.

Filho do senhor Licurgo e dona Fátima, casado com a Higia Hassem e pai do João e Thais, Hassem já atuou por 6 anos na Prefeitura de Rio Branco, durante a gestão do Raimundo Angelim, foi secretário de finanças em Epitaciolândia, chefe de gabinete, assessor do Governo do Acre na gestão do Tião Viana, secretário de Finanças da Prefeitura de Brasileia e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Acre.

Aliás, é para a Aleac que Hassem quer voltar, agora, como um representante dos acreanos, nome forte na região do Alto Acre, ele afirma que, se eleito, vai ser porta-voz dos cidadãos de Brasileia e municípios próximos.

Em entrevista ao ContilNet, o pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, garantiu, com propriedade, que conhece bem seu município e os vizinhos, sabe das dificuldades dos comerciantes, da população em geral, mas tem um olhar carinhoso pelo homem do campo. Tadeu acredita que é hora de facilitar a vida de quem produz.

“Sabemos que uma prefeitura sozinha não pode fazer tudo, precisa do auxílio do Governo para recuperação de ramais, investir na Educação e Saúde, por isso eu coloquei meu nome a disposição para ser esse representante do Alto Acre que hoje não tem representatividade na Aleac, e isso é fundamental para ser o elo entre o poder municipal e o estadual”, disse, incluindo ainda a saúde como uma das prioridades de um possível mandato.

Tadeu é irmão da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e recentemente, os dois foram acusados de diversos crimes de improbidade, durante a entrevista ele aproveitou para esclarecer a situação da qual diz ser vítima de perseguição política.

Confira a entrevista completa:

