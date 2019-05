Mais de 21 mil eleitores de Tarauacá, que representam 83,31% do eleitorado, compareceram ao atendimento no Fórum Eleitoral do município para a coleta de dados biométricos, cujo prazo se encerrou na última sexta-feira, 17. O atendimento vinha ocorrendo desde 2017 e o comparecimento do eleitor ao cartório se tornou obrigatório desde o dia 11 de março deste ano, já em que 2020 as eleições no Acre serão 100% biométricas.

A estatística divulgada pela Justiça Eleitoral mostra que de 25.891 eleitores, 3.695 não compareceram ao atendimento. Estes terão o título cancelado e deverão comparecer ao Fórum Eleitoral de Tarauacá para fins de regularização.

“O eleitor que deixou de comparecer ao recadastramento poderá solicitar a regularização. Contudo, o processamento da operação no sistema do Cadastro Eleitoral só poderá acontecer após o cancelamento das inscrições não apresentadas no prazo estipulado pelo TRE, o que levará em torno de dois meses”, esclareceu a coordenadora da Corregedoria Regional Eleitoral, Arlete Freires.

Outros nove municípios acreanos passam pela revisão biométrica obrigatória: Sena Madureira, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Jordão e Porto Walter. Confira o cronograma: http://www.tre-ac.jus.br/ eleitor/biometria-2019

Devem comparecer ao atendimento todos aqueles eleitores que não possuem os dados biométricos coletados pela Justiça Eleitoral, de segunda a sexta, de 7 às 14h ou aos sábados, de 8 às 12h, portando um documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço. Cidadãos do sexo masculino, maiores de 18 anos, que irão solicitar o primeiro título, devem apresentar também o certificado de reservista.

