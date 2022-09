Tarauacá: homem usa faca para matar ex-esposa e o atual companheiro

Manoel de Souza Castro Nascimento, 68 anos morador do Bairro Senador Pompeu na Rua Beira Rio, usou uma faca tipo peixeira e assassinou sua ex mulher e o atual companheiro dela no centro da cidade onde funciona o ‘Forró do Idoso’. O crime, de motivação passional, chocou a sociedade tarauacaense. Manoel de Souza Castro Nascimento, 68 anos morador do Bairro Senador Pompeu na Rua Beira Rio, usou uma faca tipo peixeira e assassinou sua ex mulher e o atual companheiro dela no centro da cidade onde funciona o ‘Forró do Idoso’. O crime, de motivação passional, chocou a sociedade tarauacaense.

Por volta de 1:50 h , da madrugada desde domingo, 4 de setembro, um cidadão foi até quartel da PM para informar que um homem estaria atacando uma mulher com uma faca tipo peixeira em frente ao Clube do Forró da Melhor Idade, que fica bem próximo ao quartel.

De imediato, policiais de plantão se deslocaram até o clube e logo avistaram o senhor Manoel de Souza Castro ainda com uma faca na mão, tentando se afastar do local onde o mesmo acabara de esfaquear fatalmente duas pessoas.

Uma das vítimas era Senhora Rosileide do Nascimento de Lima, 42 anos, moradora do Bairro Senador Pompeu na Rua Constantino Mosle, com a qual teve um relacionamento há algum tempo. A segunda vítima o senhor Pedro Rodrigues, 46 anos, que era o atual companheiro de da senhora Rosileide.

De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, no momento da abordagem o autor dos crimes Manoel Castro, portava uma faca que utilizara para assassinar o casal. O mesmo ao perceber a chegada da PM utilizou – se da faca para desferir alguns golpes no seu corpo na região da clavícula mas foi contido a tempo. A faca usada no crime estaria guardada numa banda de bombons que fica instalada no canteiro central da avenida onde acontecia a festa,

Policiais acionaram o SAMU que ao chegar no local constatou que o casal esfaqueado ja havia morrido. O local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil.

A motivação dos crimes foi “passional”. Segundo testemunhas, após Manoel discutir com a sua ex-esposa, ela teria afirmou que não queria mais se envolver com ele. Logo ele a empurrou e ja a atacou com a faca. Ao tentar interceder pela mulher, Pedro, o atual, também levou uma facada na região do tórax.

Manoel foi conduzido para o hospital, onde recebeu atendimento médico e quando liberado pela pela equipe médica, recebeu voz de prisão e foi conduzido a delegacia juntamente com a arma utilizada no crime.