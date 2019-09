Já está funcionando nas regiões do Alto Acre e Vale do Juruá, os aplicativos de transporte que está levando aos clientes, comodidade e rapidez. Esse tipo de transporte vem mudando a mobilidade em todo o Brasil e no Acre, não está sendo diferente.

No interior do Acre, em Brasiléia, Epitaciolândia e em Cruzeiro do Sul, os aplicativos (apps) já estão disponíveis nas plataformas para IOS e Android, podendo serem baixados na Play Store e Apple Store.

Na fronteira, àqueles que desejarem ter a comodidade de chamar um taxi pelo celular sem sair de casa, pode baixar os aplicativos do MOOVE CAR e POP 69.

Para quem desejar usar os serviços destes aplicativos, as corridas são a partir de R$ 6,00. Já para quem deseja trabalhar como motorista, a estimativa é de uma renda entre R$ 3.000,00 a R$ 4.500,00 mensais.

Os interessados em trabalhar com o aplicativo devem entrar em contato com o responsável pela plataforma Rodrigo Macedo pelo telefone (68) 9 9904-5628.

Não perca esta oportunidade de trabalho e comodidade.

Comentários